Solidarietà ai vigili del fuoco con ’Uniti per vincere’ "Così potranno acquistare una nuova autobotte"

Durante un momento di amicizia e aggregazione, venerdì scorso si è concretizzato l’obiettivo di una precedente occasione di divertimento e solidarietà. È stato infatti consegnato ai Vigili del Fuoco Volontari di Copparo il ricavato dell’evento ‘Uniti per Vincere’. La manifestazione calcistica si è tenuta il 9 giugno scorso allo stadio ‘Decimo Preziosa’: un evento organizzato da Copparo 2015, in collaborazione con l’Associazione Amici dei Pompieri e con il patrocinio del Comune di Copparo, per finanziare l’acquisto di una autobotte, necessaria per l’attività del Distaccamento. Allora la serata, condotta da Gian Marco Duo, di cui è stato ospite il calciatore Andrea Beghetto, aveva visto scendere sul rettangolo di gioco gli ‘Esordienti’ di Rovigo Woman e Asd Copparo e i ‘Primi calci’ Asd Copparo, quindi Rappresentativa dei Carabinieri, i Gentleman e Gli amici del calcio. A bordo campo l’animazione degli Insieme X Caso con Michele Boscolo. Una grande festa, dunque, con un’importante finalità: avvicinare l’acquisto di un importante mezzo per i Vigili del Fuoco Volontari di Copparo. "Tante realtà del nostro territorio si sono attivate per aiutarne un’altra, realizzando al contempo una iniziativa per tutti, dai piccoli ai grandi", ha sottolineato il sindaco Fabrizio Pagnoni.

v.f.