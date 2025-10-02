"Solidarietà al popolo di Gaza". Il documento spacca la minoranza

Il documento sulla "solidarietà alla popolazione civile di Gaza", nel consiglio comunale di martedì sera a Codigoro ha spaccato l’opposizione di centro destra portando il capogruppo Dario Gabbani ad uscire dall’aula prima del voto, mentre i due colleghi Elisa Piffanelli e Christian Bazzanini hanno votato a favore assieme alla maggioranza. Il documento, illustrato dal consigliere Tiziano Chiarabelli, ha suscitato una serie di interventi con richieste sostanziali di modifica dai componenti della minoranza, sia di Gabbari che della Piffanelli, ottenendo sempre controproposte dai banchi della maggioranza. Il capogruppo dell’opposizione Gabbari aveva sottolineato come l’approvazione del documento ci sarebbe stata solo a condizione che il riconoscimento della Palestina fosse subordinato all’indicazione che erano stati i terroristi di Hamas a scatenare la guerra, che non si può trattare con la Palestina finché ci sarà Hamas a Gaza e finché non ci sarebbe stata la liberazione di tutti gli ostaggi. "Sono 180 gli Stati che hanno riconosciuto lo Stato della Palestina – ha dichiarato in chiusura il sindaco Alice Zanardi – ma l’Italia non è fra questi. I 40mila euro ricavati dalle tombole non sono tasse dei codigoresi e donate ad Emergency e alle associazioni di Gaza per un aiuto concreto. Credo che questo dramma umano, con 20mila bimbi morti o mutilati, debba scuotere ogni coscienza e se non facciamo qualcosa di concreto li facciamo morire due volte". L’inserimento nel documento della frase, richiesta dall’opposizione, che invita la "Global Sumud Flottila" ad accogliere l’invito di Mattarella di fermarsi ed accettare la mediazione proposta dal chiesa di Gerusalemme, ha portato alla spaccatura.

cla. casta.