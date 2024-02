"Solidarietà al vescovo, basta con i pregiudizi"

Caro Carlino,

approfitto delle tue colonne per esprimere, da cattolico praticante, la mia solidarietà a monsignor Perego. La sua risposta pubblicata ieri dal giornale mi sembra non solo puntuale e incisiva, ma dice una cosa importante anche in vista delle prossime elezioni. Purtroppo è pratica comune da anni criticare le affermazioni dell’arcivescovo (ricordo bene le critiche anche aspre e venate da un certo pregiudizio nei confronti di monsignor Luigi Negri), ma accompagnarle con notizie non vere mi sembra una operazione non consona a buoni politici. Non parlo di bugie, ma a detta di monsignor Perego sarebbero tali quelle dei politici Balboni e Savini. Se così fosse, e vista la puntualità dei riscontri pare che lo siano, questi politici, che si proclamano cattolici devoti, dovrebbero accettare il precetto cristiano della penitenza.

Non spetta a me dire se basteranno loro dieci Ave Maria, o una professione di silenzio, ma trovo davvero sconcertante che le posizioni del pastore della Fede (si chiami Caffarra, Negri o Perego) debbano essere strumentalizzate per convenienze elettorali.

Riccardo Boni