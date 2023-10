Solidarietà bipartisan a Israele. Fd’I: "Atti contro l’umanità". Il Pd: "Gaza, tutelare i diritti"

La politica ferrarese, sulla solidarietà allo Stato d’Israele, si muove compatta. Dal sindaco Alan Fabbri al Partito Democratico, passando per il parlamentare di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti. "Quanto sta accadendo in Medio Oriente – così il primo cittadino in una nota - ci riguarda tutti. Si tratta, infatti, di prevenire il risveglio della jihad, di tutelare la democrazia in Israele e di garantire il diritto di un popolo alla propria patria. Da questi principi non possiamo recedere". "Siamo al fianco della comunità ebraica – prosegue- e a chi sta avendo parenti richiamati in servizio nell’esercito, agli italiani in Israele, molti con il doppio passaporto, al migliaio di giovani che stanno svolgendo il servizio di leva con l’esercito israeliano". L’ultimo ringraziamento, Fabbri lo rivolge alla Comunità ebraica ferrarese, che proprio ieri sera ha deciso di aprire le porte della sinagoga e condividere un momento di preghiera con la cittadinanza. Il parlamentare di Fratelli d’Italia, Malaguti dal canto suo esprime "piena solidarietà alla comunità ebraica estense e al presidente Fortunato Arbib e, in particolare a chi ha parenti in Israele". "E’ più che legittima la richiesta di Israele al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite affinché condanni immediatamente Hamas per aver colpito civili innocenti – spiega il deputato in una nota - . Richiesta avanzata dall’ambasciatore di Israele all’Onu Gilad Erdan, prima dell’avvio della riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza sulla crisi in corso. Molto grave anche che in alcune scuole italiane studenti inneggiano ad Hamas per eccidi di ragazzi israeliani. Un fatto che indica una mancanza di volontà di integrazione e sintonia con la nostra civiltà democratica". Secondo Malaguti, atteggiamenti simili "se tollerati nel tempo possono solo peggiorare e diventare più pericolosi. Le radicalizzazioni non sono conciliabili con il diritto di restare nel nostro Paese e colpire civili non è un atto di guerra ma un atto contro l’umanità". Il Pd, in vista del Consiglio Comunale di oggi pomeriggio, ha preparato un ordine del giorno "di solidarietà al popolo e allo stato d’Israele". Anche le parole hanno un peso. Il documento impegna il Consiglio a "esprimere piena solidarietà e sostegno al popolo israeliano, oggetto del feroce attacco terroristico organizzato da Hamas, tramite le sedi diplomatiche dello Stato d’Israele presenti nella nostra Regione". Non solo. L’obiettivo del documento è quello di "promuovere politiche che rimuovano l’avvilimento dei diritti, la povertà e la mancanza di prospettive nei Territori palestinesi, soprattutto nella Striscia di Gaza, vero terreno di coltura del potere di Hamas, spendendosi perché la reazione israeliana in atto all’attacco di Hamas non veda nei civili palestinesi il capro espiatorio di un conflitto ben più vasto e complesso". Da ultimo, i dem chiedono di "sostenere qualsiasi iniziativa politica, culturale, sociale, umanitaria volta a riaprire e rafforzare il dialogo tra israeliani e palestinesi, isolare i radicalismi religiosi, costruire una pace giusta e duratura in Medio Oriente".

f. d. b.