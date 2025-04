Solidarietà bipartisan. De Pascale: "Vicino ad Alan. Un gesto inaccettabile"

È un diluvio di solidarietà. Un’intera comunità che, da Ferrara a Bruxelles, si stringe attorno a Fabbri raggiunto da una lettera intimidatoria proprio ieri. Una missiva nella quale lo scrivente – anonimo – estende le minacce anche alle persone più vicine al sindaco: "Faremo molto male a te e alla tua famiglia". Quasi immediata l’attestazione di solidarietà che arriva dal presidente della Regione, Michele de Pascale attraverso una nota. "Piena solidarietà a Fabbri – si legge – destinatario di gravi minacce anonime rivolte anche alla sua famiglia. Un gesto inaccettabile che colpisce non solo una persona, ma l’intero tessuto democratico che tiene insieme le nostre comunità. Ad Alan va il mio sostegno, certo che il dialogo, il rispetto e il confronto democratico continueranno a essere i cardini della vita pubblica nella nostra regione". Dello stesso tenore anche le parole dell’europarlamentare Pd Stefano Bonaccini da Bruxelles: "Ci sono limiti invalicabili nel confronto (o scontro) politico, a partire dalla violenza fisica e verbale, ma anche dalle minacce – si legge nel post sulla sua pagina istituzionale – . Ancora più odiose quando anonime. Anche io ne sono stato destinatario e garantisco che non è gradevole. Piena solidarietà al sindaco di Ferrara Fabbri". Si aggiungono anche entrambi i consiglieri regionali del Pd, Paolo Calvano e Marcella Zappaterra al coro di solidarietà. "Le minacce e le intimidazioni non sono, né potranno mai essere, strumenti legittimi di confronto. Piena e sincera solidarietà al sindaco Fabbri", scrive Calvano. "La lettera anonima rivolta ad Alan Fabbri – si legge sul profilo social di Zappaterra – è vergognosa e vigliacca. Il confronto e il dissenso sulle politiche che porta avanti una amministrazione sono legittime, le minacce anonime invece solo veleno". In ottica di solidarietà fra colleghi amministratori, in maniera bipartisan, arrivano messaggi di solidarietà anche da parte del primo cittadino di Cento, Edoardo Accorsi e dal collega di Copparo (a nome di Anci), Fabrizio Pagnoni. Sul versante ferrarese, oltre a una nota di solidarietà da parte del segretario provinciale del Pd Nicola Minarelli, dal Consiglio arriva una nota di tutti i gruppi di maggioranza. "Siamo al fianco del sindaco con determinazione e senza esitazioni – così i consiglieri di maggioranza – . Non saranno le minacce a rallentare il lavoro di questa amministrazione, né a scalfire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Invitiamo tutte le forze politiche, sociali e civiche a unirsi in una ferma condanna di questo gesto". "Colpire un sindaco, e peggio ancora coinvolgere i suoi affetti, è un atto vergognoso che non ha nulla a che fare con il confronto democratico. È un attacco codardo che merita solo condanna. Siamo con Fabbri", si legge in una nota di FdI. Dalle parti della minoranza, arriva la solidarietà anche di Fabio Anselmo, capogruppo della sua lista civica. "Voglio esprimere solidarietà al sindaco per le minacce ricevute – scrive – . Proprio per il fatto di esserci passato più volte nel corso della mia attività professionale so cosa significa rimanere vittima di questi gesti che stigmatizzo". Gli unici a non esprimere solidarietà i pentastellati.

f. d. b.