Solidarietà e buon cibo alla festa del patrono

La voglia di stare insieme, di essere comunità, hanno caratterizzato il fine settimana a Gradizza, dove è stato celebrato il patrono San Lorenzo con due partecipatissimi eventi che hanno avuto come comune denominatore la sinergia tra realtà associative, enti e istituzioni del territorio con l’Associazione San Lorenzo di Gradizza capitanata dal presidente Gianni Zampieri a fare da collante.

Gli appuntamenti sono cominciati sabato 9 agosto con la Sagra, nella tensostruttura allestita nel campo sportivo del paese. Dopo la messa officiata da don Daniele Panzeri, i tavoli dello stand si sono riempiti per una gustosa cena e per assistere al concerto della tribute band dei Nomadi “Alinere”. A portare i saluti per l’Amministrazione comunale di Copparo sono intervenuti gli assessori Fabio Felisatti, Alessandro Amà, il consigliere comunale Alessandro Grandi affiancati dal presidente di Ail Ferrara Gian Marco Duo che ha presentato l’evento, dal comandante della Stazione Carabinieri Copparo, luogotenente Giuseppe Zurlo, dall’addetto alla sicurezza antincendio Alessandro Zanella e dal presidente di Avis Copparo Alfio Pesci.

Nella mattinata del giorno successivo, invece, si è rinnovato l’appuntamento con l’11esimo Memorial “Gianni Camozzi”, con 48 bambini che si sono cimentati nella manifestazione piscatoria che quest’anno è stata all’insegna dell’inclusione con la presenza dei ragazzi seguiti da Cidas. Ad accoglierli, la famiglia Camozzi, che ha ringraziato tutti i presenti per aver preso parte all’iniziativa in memoria del loro caro Gianni, non solo ospitando e collaborando all’evento, ma anche offrendo un ricco buffet e la bellissima coppa per il primo classificato. Non sono mancate medaglie, coppe e gadget per tutti.

Anche in questo caso, tante le associazioni e le realtà coinvolte nel Memorial, a partire dall’Associazione San Lorenzo che l’ha organizzato, Ail Ferrara con il presidente Gian Marco Duo, i Vigili del fuoco volontari di Copparo e l’Associazione Amici Pompieri Copparo, l’Arma dei Carabinieri, la Pubblica Assistenza Ferrarese, gli Insieme x Caso, Avis, Fipsas.