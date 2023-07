Solidarietà e cibo, soldi a disposizione delle famiglie bisognose

BONDENO

Un contributo dell’amministrazione comunale di 2.500 euro alla Caritas per la distribuzione di generi alimentari ai nuclei famigliari più fragili. C’è una povertà di cui poco si parla ma che esiste. Sono circa 300, in un paese come Bondeno di 14 mila abitanti, le famiglie che vengono seguite e aiutate dai volontari della Caritas. Vengono consegnati generi di prima necessità, per lo più alimentari, cibo, come pasta, sugo di pomodoro, ma anche prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa. C’è poi la difficoltà di non riuscire a pagare le bollette delle utenze per le quali gli uffici dei servizi sociali, attraverso un’apposita procedura, stanziano già altri contributi mirati esclusivamente a questo. Adesso occorre cibo. Esiste una rete di solidarietà tra la Caritas diocesana, quella locale, le donazioni di alcune associazioni come il Lions ad esempio, e l’Amministrazione comunale di Bondeno. In questi giorni di caldo e afa c’è uno spaccato di paese che fatica a mettere in tavola il cibo per i figli ogni giorno. Ecco dunque la decisione del Comune di mettere mano al proprio bilancio e di "erogare alla Caritas di Bondeno attraverso la Parrocchia Natività di Maria – si legge negli atti - la somma di 2.500 per acquisto di generi di prima necessità da distribuire ai nuclei famigliari più fragili residenti nel nostro territorio". Le famiglie che riceveranno dalla Caritas gli aiuti acquistati con il contributo del comunale "devono essere in possesso dei criteri previsti per gli aiuti del ’banco alimentare’ - si spiega - e con le valutazione del Servizio sociale".

Claudia Fortini