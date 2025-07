Solidarietà e comicità sul palco: "Donare sangue è importante"

La grande comicità torna a Mirabello dopo il successo del 2019. Oggi alle 21, Piazza Matteuzzi a Mirabello si trasformerà in un palcoscenico sotto le stelle per accogliere uno degli eventi più attesi dell’estate, "Riso fa buon sangue, la comicità per la promozione. della donazione di sangue", spettacolo a ingresso libero. Lo show torna a Mirabello con rinnovato entusiasmo per diffondere, attraverso la risata, un messaggio profondo e necessario: donare il sangue è un gesto semplice, ma fondamentale per salvare vite, organizzato da AVIS Terre del Reno presieduta da Massimiliano Bonora, e dall’Associazione di Promozione Sociale MIRA-BELLO Centro Ancescao con la guida di Giuseppe Balboni. L’evento fa parte del format nazionale "Riso fa buon sangue", nato nel 2010 da un’idea degli Amici del Cabaret, progetto che ha saputo coniugare nel tempo la comicità d’autore con l’impegno sociale, coinvolgendo le piazze italiane con spettacoli di qualità e tanta umanità. Sul palco si alterneranno tre straordinari nomi della comicità italiana. Ci sarà il Duo Torri, vincitori del premio "Peggio di così" 2008, sono tra le realtà più apprezzate della comicità di coppia in Italia. Dopo un percorso ricco di riconoscimenti nei principali festival cabarettistici, porteranno a Mirabello la loro inconfondibile vena ironica, ricca di sketch surreali, equivoci e colpi di scena. Ecco anche Paolo Franceschini, il "comicista" ferrarese nativo di Mirabello, per eccellenza, metà comico e metà ciclista. Con una carriera che spazia dai villaggi turistici alla televisione nazionale (Colorado, Zelig Off, Tu si que vales, Eccezionale Veramente, Radio Kiss Kiss), Franceschini porterà la sua energia travolgente e il suo umorismo intelligente in una performance che promette scintille. "Riso fa buon sangue non è solo intrattenimento: è un’occasione concreta per accendere i riflettori su un tema vitale come la donazione di sangue - dicono - Ogni giorno migliaia di persone in Italia hanno bisogno di trasfusioni per interventi chirurgici, malattie croniche o emergenze. La risata, in questo caso, è uno strumento potente per parlare al cuore e motivare all’azione. Un grazie speciale a tutti i volontari, alle associazioni coinvolte".

Laura Guerra