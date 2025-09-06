Solidarietà e musica sui Trepponti. Oltre 400 al tributo a Pavarotti

Oltre 400 persone hanno partecipato ieri sera nella piazzetta Trepponti allo spettacolo all’evento intitolato ’Crossover Night’, promosso dalla Fondazione presieduta da Nicoletta Mantovani e organizzato da Made Eventi con il patrocinio del Comune di Comacchio. La serata non è stata solo un tributo musicale, ma anche un gesto solidale: l’Associazione Giulia di Ferrara ha venduto durante la serata i cuscini per sedersi sui gradini dei Trepponti. Il ricavato della vendita dei cuscini sarà devoluto interamente a sostegno delle attività dell’associazione. Un valore aggiunto che ha resto l’evento ancora più speciale, unendo arte e impegno sociale nel segno di Pavarotti, da sempre sensibile al tema della vicinanza al prossimo.

Il format dello spettacolo era originale ed omaggiava lo spirito innovativo di Pavarotti, che per primo seppe fondere lirica e musica leggera, portando l’opera fuori dai teatri e direttamente tra la gente. Particolare riguardo è stato riservato alle persone con disabilità motoria: per loro e per un accompagnatore era previsto l’accesso libero senza prenotazione, con uno spazio dedicato e comodo per assistere allo spettacolo in totale sicurezza e comfort.

Nicoletta Mantovani ha spiegato dove nasce Crossover Night: "Il tema nasce dal desiderio profondo di rendere omaggio a uno degli aspetti più rivoluzionari dell’eredità di Luciano: la sua capacità di abbattere i confini tra generi musicali, con naturalezza e autenticità. Ha portato l’opera lirica nei cuori di milioni di persone, anche di chi non l’aveva mai ascoltata prima, e ha dato nuova dignità alla musica popolare, intrecciando con coraggio lirica, canzone d’autore e pop internazionale". E ancora; "Comacchio – ha rimarcato Mantovani – non è solo uno scenario suggestivo, ma un simbolo vivo della cultura locale. Organizzare un evento qui significa valorizzare un patrimonio paesaggistico e culturale, offrendo al pubblico un’esperienza che va oltre l’intrattenimento. Vogliamo costruire legami duraturi con i territori attraverso musica e arte, contribuendo a un turismo consapevole, partecipato, capace di emozionare e coinvolgere".

L’eredità di Pavarotti continua nel tempo come se fosse ancora in mezzo a noi: "Parlare di memoria – conclude Mantyovani –, quando si pensa a Luciano, è quasi strano. È come se non se ne fosse mai andato davvero. La sua Casa Museo a Modena lo racconta ogni giorno, e per tutti – anche per i più giovani – è ancora una presenza viva. Ha lasciato un’eredità non solo artistica, ma umana. Guardava ai giovani con autentico coinvolgimento, condivideva sapere e disciplina, trasmetteva la passione per l’opera come un bene universale, un patrimonio dell’umanità".