Solidarietà e scuola, iniziativa con Avis

Solidarietà e scuola a braccetto ad Argenta. Mercoledì gli alunni della classe quinta hanno partecipato all’iniziativa "Vediamovi in Comune", promossa da Avis, Comune di Argenta, Aido e Admo. Sono stati ricevuti dal sindaco Andrea Baldini e dalla presidente della sezione Avis Toschi. In sala consiliare sono stati richiamati i valori di solidarietà sociale, di aiuto reciproco e hanno ricevuto in dono una copia della costituzione, che basa i propri principi fondanti sul diritto/dovere di solidarietà e di uguaglianza. Una lezione basata sul rispetto reciproco e sul senso del dono, della gentilezza, del tempo che va dilatato, esplorato e vissuto nella sua profondità, perché l’amicizia, la solidarietà autentica, la vicinanza devono diventare il quadro dell’esistenza e possono essere i valori che orientano quotidianamente le nostre azioni, nella scuola, nel lavoro, nelle relazioni, nel volontariato e in qualunque tempo della vita, perché ogni tempo può essere un tempo "buono" se utilizzato nei dovuti modi e orientato verso l’altro. Sono intervenuti Teresa Grappa, presidente di Admo Ferrara, e Mara Neri, presidente di Aido Ferrara.