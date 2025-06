Solidarietà per Montecatone . Donati dai ciclisti 2mila euro

Cerimonia di consegna nei giorni scorsi dei fondi raccolti nella cena di beneficenza e altre iniziative organizzate a Portomaggiore. Le risorse serviranno per alleviare le spese di accoglienza e permanenza dei famigliari dei pazienti ricoverati a Montecatone. A Montecatone l’approccio riabilitativo è di carattere multidisciplinare e va oltre l’intervento strettamente clinico: a seguito della malattia o del trauma che ha comportato il ricovero infatti, molte persone convivranno con una disabilità. L’occasione è stato l’abbraccio per Andrea Rosati, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. Andrea è stato un volontario molto attivo a Portomaggiore, presidente dell’associazione Portuense Ciclismo. "Andrea Rosati si è superato – commentano i vertici della Fondazione - coinvolgendo la Portuense Ciclismo ASD e il Comune di Portomaggiore rappresentato dal sindaco Dario Bernardi in una raccolta fondi durante la Granfondo Valli e Delizie da cui è scaturita una bellissima donazione che ci permetterà di continuare i progetti di ricerca scientifica e di sostegno economico rivolti ai pazienti del Montecatone Rehabilitation Institute. Un grazie per il vostro supporto e la vostra visita, nella quale abbiamo gettato assieme le basi per nuove collaborazioni future". A Imola la Portuense Ciclismo ASD ha donato alla Fondazione Montecatone Onlus, circa 2 mila euro, a beneficio dell’istituto.