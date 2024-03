Solidarietà, ruolo da protagonista. In scena ‘Permettiti che io ti aiuti’

A teatro nel segno dell’inclusione e della solidarietà. Si terrà il 13 marzo, alle 21, al teatro comunale, lo spettacolo ‘Permettiti che io ti aiuti’, giunto alla terza edizione, promosso dal Lions Club ‘Ferrara Diamanti’ e dall’Associazione Giulia. L’iniziativa beneficia del patrocinio dell’assessorato alle politiche sociali del Comune di Ferrara. Il ricavato delle libere offerte andrà a finanziare i progetti di psico-oncologia e cure palliative pediatriche sostenuti dall’associazione Giulia e al supporto dell’associazione Orizzonti, che promuove laboratori teatrali e attività ludico creative rivolte a persone con disabilità. L’appuntamento, presentato ieri mattina in Comune, da Cristina Coletti, assessore alle Politiche Sociali del Comune, Carla Resca, presidente del Lions Club ‘Ferrara Diamanti’, Alessandra De Rosa, responsabile service per il Lions Club ‘Ferrara Diamanti’ e Michele Grassi, presidente dell’associazione Giulia. "Un evento – spiega Coletti – che sta diventando una splendida consuetudine, capace di raccogliere il consenso della città. Ringrazio per la sensibilità e il grande impegno sociale del Lions Club, che ha scelto nuovamente di affiancare l’associazione Giulia supportandola nell’encomiabile azione nell’ambito dell’oncologia pediatrica". L’evento è curato da ‘Cosquillas Theatre Methodology’ e dal regista Massimiliano Piva, e rappresenta la terza edizione del percorso teatrale ‘Dopo di me’, all’interno del quale giovani artisti con disabilità e non si esibiscono insieme. In scena anche il coro ‘Son Arte’ e il quintetto folk ‘Ancistrus’ e Francesco Piazzi come ‘Live Looping’. Gli artisti, che appartengono al laboratorio teatrale ’Progetto Kintsugi’, interpretano testi scritti da loro insieme ai familiari, al centro la vita delle persone disabili dopo che il nucleo familiare di appartenenza non potrà più occuparsi di loro.

Mario Tosatti