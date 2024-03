Solito Dandy ammette: "Bella accoglienza"

A circa due settimane dalla sua esibizione alla Baltur Arena, è la stessa squadra a parlare dell’ospitata del Solito Dandy, di XFactor, che si era esibito nell’intervallo di Sella Cento - Moncada Energy Agrigento. "Cento mi è piaciuta davvero tanto – dice Solito Dandy – sono stato trattato benissimo ma in generale è stato bello poter esplorare e vivere una realtà piccola ma che, allo stesso tempo, ha davvero tanto da dare: ho potuto visitare la Pinacoteca e conoscere l’arte della città, esplorare le chiese ed ovviamente provare la cucina locale. Sono andato alla scoperta di una realtà tutta da esplorare, e questa alla fine è la bellezza di abitare in Italia: ovunque vai hai modo di trovare realtà che non avresti mai potuto immaginare, e Cento è una di queste".