Solitudine degli anziani, c’è il progetto ’Merlino’

Si chiama Merlino, come il mago de La spada nella roccia. E qualche magia, effettivamente, prova a farla. Stiamo parlando del progetto di ASP del Delta Ferrarese di contrasto alla solitudine e prevenzione del decadimento cognitivo degli anziani del Comune di Comacchio, amministrazione consapevole e sensibilizzata rispetto alle peculiarità territoriali, tanto da averlo voluto promuovere, sostenere e finanziare sin dall’inizio. Merlino, infatti, è nato per rispondere a un’esigenza specifica e circoscritta: "Il territorio di Comacchio è molto ampio e comprende i Lidi – spiega Nadia D’Angelo, Assistente Sociale Coordinatrice dell’Area Anziani di ASP –. Negli ultimi anni sempre più spesso ci siamo trovati di fronte al fenomeno degli ‘anziani soli dei Lidi’, espressione che sta a indicare quelle situazione in cui le persone in età senile, dopo il periodo lavorativo, si sono trasferite nelle seconde case possedute ai Lidi, lontani dai figli che hanno continuato ad abitare nelle città di provenienza. L’area è anche poco servita dal trasporto pubblico: si tratta, insomma, di persone molto difficili da agganciare". "In particolare il progetto si articola su due attività principali – prosegue D’Angelo –: da un lato interventi domiciliari, dall’altro attivazione di interventi territoriali di socializzazione anche in raccordo con le associazioni di volontariato e di promozione sociale già attive sul territorio, e di avvicinamento e partecipazione ai servizi offerti dalla Casa della Comunità di Comacchio".

I destinatari degli interventi sono individuati e segnalati dal Servizio Sociale professionale.