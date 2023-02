"Solleciti per fatture mai inviate. È caos nel sistema pagamenti"

"Arrivano i solleciti di fatture che non abbiamo mai ricevuto. Non bastano i rincari, adesso dobbiamo registrare il caos del sistema di pagamento. Abbiamo ricevuto, infatti, la ’bolletta’ del teleriscaldamento di Hera del mese di dicembre pari a 190mila euro, mentre le fatture di ottobre e novembre non sono mai arrivate. In compenso la multiutility ci ha inviato i solleciti per un importo di 110mila euro". L’amministratore di condominio Massimo Caselli, oltre a essere preoccupato per le probabili morosità causate dai rincari, sottolinea il caos relativo alle fatture.

’Bollette’ pesanti e poco tempo per saldarle. Cosa pensate di fare?

"Sinceramente è la prima volta in tanti anni che sono preoccupato. Finora abbiamo avuto pochissime situazioni di ritardo sui pagamenti. Con queste cifre folli non so cosa succederà. Per questo ho chiesto un incontro a Hera".

Quando?

"Questo venerdì (domani per chi legge) parlerò con loro dei rincari e anche delle sistema di pagamento. Con le fatture mensili, hai poco tempo per saldare ed è già in arrivo un altro salasso. Ci sono delle anomalie alle quali va posto rimedio"

Quali?

"Dopo la ’bolletta’ di settembre per mesi non ci è arrivato più nulla. Pochi giorni fa abbiamo ricevuto la fattura di dicembre e adesso e i solleciti di ottobre e novembre. Così diventa tutto molto complesso".

Esistono rimedi?

"Ho cercato di contenere tutti gli altri costi condominiali. Parla, ad esempio, di assicurazione e pulizie, ma sui costi del teleriscaldamento non posso fare nulla. Vengono calcolati in base ai consumi di ogni inquilino. E dire che avevamo fatto tanto per risparmiare".

In che senso?

"Erano stati effettuati investimenti per ottenere risparmi sulla bolletta. Termostati nuovi e tanto altro, ma tutti i nostir sforzi sono stati vanificati in appena un anno".

m.r.