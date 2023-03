Sollima, emozioni a teatro

Oggi alle 16 al teatro Comunale l’Orchestra Cherubini torna al Teatro Comunale di Ferrara e lo fa con un amico di vecchia data come Giovanni Sollima. Da una parte il repertorio più classico e tradizionale, dall’altra la continua sperimentazione di sonorità e intrecci stilistici inauditi, finanche di strumenti prima di lui inimmaginabili: la personalità artistica di Giovanni Sollima è unica e inconfondibile. Violoncellista tra i più stimati al mondo, compositore (tra gli italiani contemporanei il più eseguito) e spesso anche direttore d’orchestra, con un’audacia e una sensibilità che ne proiettano la musica e il gesto interpretativo oltre i confini di genere, torna a collaborare con l’Orchestra Giovanile Cherubini, ancora una volta nella doppia veste di solista e concertatore. Per questa piccola tournée, che dopo Cervia e Porto Sant’Elpidio approda a Ferrara, Sollima ha scelto un programma che scaturisce proprio dai suoi straordinari e poliedrici viaggi nell’universo musicale. Basti dire che il Primo Concerto per violoncello e orchestra in do maggiore di Haydn è incastonato tra due sue composizioni: The N-Ice Cello Concert e When We Were Trees per due violoncelli (altro violoncello solista Ilario Fantoni).

Un programma in cui i brani composti proprio da Sollima sembrano vibrare in una sorta di afflato verso la natura. In When We Were Trees si avverte l’evocazione delle ‘radici’ naturali dell’uomo, mentre in The N-Ice Cello Concert sembra risuonare implicito l’allarme per il rischio ambientale che l’uomo sta provocando. "Sono diversi gli aspetti che mi ‘provocano’ – sottolinea Sollima – in questo senso: per esempio la fortissima attrazione per la natura che, negli ultimi anni, mi ha portato ad allontanarmi sempre di più dalla città e a rinunciare a una quotidianità in luoghi dove ritmo, aria, spazio, tempo, albe, tramonti e odori non erano più percepibili. Eppoi, forse un violoncello può raccontare sempre qualcosa di naturale: del resto la materia di cui è fatto è per se stessa energetica e naturale".