"Solo 593 firme per il documento La città vuole il grande show"

"La petizione per chiedere di spostare il concerto di Springsteen dal parco Urbano al ’parco Sud’ è sostenuta da 593 firme". L’assessore alla Cultura Marco Gulinelli è l’armigero incaricato di difendere la roccaforte identitaria. Il concerto di Springsteen il 18 maggio prossimo. La premessa numerica è funzionale alla contestualizzazione, dettagliatissima, che l’assessore (forse più in veste di appassionato del Boss) fa in Consiglio. "C’è lo 0,4% della cittadinanza che non vuole il concerto al Bassani – scandisce l’assessore – . Tutte le altre firme raccolte sulla piattaforma change.org non hanno valore legale". Spostare il concerto nella zona dell’aeroporto, dice Gulinelli, "è vietato, perché Anac non autorizza attività diverse da quelle del volo". Senza contare che logisticamente "si tratta di una zona importante anche dal punto di vista viario", un quartiere "difficilmente raggiungibile a piedi" e senza "parcheggi adeguati". L’evento comunque sarà un toccasana per la città: "Diventeremo – prosegue – un luogo attrattivo anche per il turismo musicale, mettendoci allo stesso livello di altre realtà regionali". L’amministratore pone diverse volte l’accento sullo "sforzo logistico" e sui "quaranta incontri della cabina di regia per mettere a punto l’evento al meglio".

Un concerto che sarà "ambientalmente sostenibile" e che vedrà, come soggetto attuatore "la fondazione Teatro Comunale Abbado". Sono previsti "48 mila spettatori" dei quali "39mila italiani". La zona del parco sarà ’sezionata’ in modo comunque da lasciarlo "fruibile, anche in fase di allestimento del palco e dei punti luce, a tutta la città". Logisticamente sono previste "29 navette a servizio dell’evento" e circa 80 mezzi "bus for fan". Parcheggi al parco Coletta e un sito dedicato. Manca solo il concerto.

f. d. b.