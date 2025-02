"Solo accuse infondate. Operiamo con rispetto e massima correttezza. Nessun vivisezione"

Al termine del corteo animalista di ieri mattina, l’Università ha nuovamente voluto respingere le "reiterate accuse" in merito a "presunti maltrattamenti, e addirittura, a vivisezione, pratica vietata in Italia e la cui mera citazione evidenzia l’infondatezza e la falsità delle affermazioni". L’Ateneo precisa che "la vivisezione non è più praticata da decenni in nessun laboratorio scientifico che tale si possa definire. Non è pertanto accettabile che essa venga strumentalmente richiamata". Ma questo è solo uno degli aspetti sottolineati dai vertici di Unife. "Respingiamo anche le ulteriori affermazioni che intenzionalmente non vengono qui riprese, in quanto è contrario all’istituzione universitaria alimentare operazioni di disinformazione, odio e diffamazione, estranee a una comunità di conoscenza, formazione e ricerca". Insomma, l’Ateneo rivendica "correttezza e rispetto; non sono perciò tollerabili dichiarazioni infondate e inerentemente offensive all’indirizzo della comunità scientifica che quotidianamente mette a disposizione il proprio lavoro e capacità intellettuale al fine di contribuire al progresso della ricerca universalmente riconosciuta come uno dei pilastri per il miglioramento della salute e della qualità della vita in generale intesa. La professionalità e l’impegno dei nostri ricercatori è un bene meritevole di tutela". Ristabilire la corretta impostazione del dibattito, proseguono i vertici dell’Università, "è doveroso. La sperimentazione animale è ammessa soltanto quando non possa essere sostituita da altre metodologie. Essa prevede regole molto precise e viene condotta secondo i parametri di un codice etico e di leggi rigide". Inoltre, "avversare la sperimentazione a fini scientifici e clinici, ovvero di cura dell’uomo e dell’animale, in Italia, significa cedere la possibilità di fare ricerca in questi ambiti ad altri Paesi caratterizzati da una regolamentazione molto meno stringente". Tornando al caso specifico, "l’Ateneo si è mosso avendo come stella polare il rispetto del benessere animale. Si ricordano ancora una volta gli esiti delle verifiche effettuate da organi terzi, tra cui il consulente della procura". Nell’ultimo passaggio, Unife si riserva di procedere per vie legali.