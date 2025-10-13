’Solo per amore’. Le riflessioni di Castagnoli in Sala Arengo

Organizzato dall’associazione culturale di Ferrara ’I Caschi blu della cultura’ si terrà domani alle 16, nella Sala dell’Arengo del comune, la presentazione del libro ’Solo per amore… riflessioni e altro’ scritto dall’ex comandante della polizia provinciale, Claudio Castagnoli. Un appuntamento al quale parteciperanno Gian Marco Duo, presidente dell’Associazione Italia Leucemie, e il professor Francesco Cavazzini del reparto di ematologia dell’ospedale di Cona, mentre dialogherà con l’autore Mara Guerra.

Il piccolo libro racconta come l’ex comandante colpito da leucemia ebbe una prima diagnosi funesta, poi fortunatamente rivelatasi sbagliata, ma per quasi 48 ore ha vissuto sapendo che non gli rimanevano che pochi mesi di vita. Castagnoli racconta nella sua piccola storia com’è riuscito a vedere il bicchiere mezzo pieno in tante situazioni. Il libro che costa 10 euro è acquistabile su Amazon o si potrà avere anche nel pomeriggio di martedì 14 ottobre con dedica dell’autore e tutto il ricavato andrà all’Associazione Italiana Contro Leucemie Linfomi e Mieloma di Ferrara.

Una piccola testimonianza di come la malattia possa portare in "dono" una maggiore sensibilità verso gli altri, una diversa visione della propria esistenza e aiutarci a comprendere come nella vita siamo solo di passaggio e occorra viverla il più intensamente possibile, cercando di aiutare gli altri. Sarà anche l’occasione per fare il punto con la dottoressa Antonella Bardi responsabile laboratorio Ricerca Citogenetica Molecolare dell’ospedale di Cona sui passi in avanti nella cura della leucemia ed allo stesso tempo col presidente Ail per comprendere la meritoria attività profusa dall’associazione per sostenere la ricerca contro questa malattia ed aiutare le famiglie in questi difficili momenti.