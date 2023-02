Era il 2018 quando Rosanna Liverani, madre di Pierpaolo Minguzzi, raccontò al Carlino il suo dolore. "Nel mio dolore

non cerco un capro espiatorio – disse la donna – e so che per noi, anche se un giorno dovesse arrivare la verità, cambierebbe poco. Ma sarebbe una grande soddisfazione per Pier Paolo, che, purtroppo non potrà tornare". Rosanna torna con la mente a quella notte, "quando ad ogni ora controllavo l’orologio perché mio figlio non era tornato".

Allora "ho chiamato mia figlia Anna Maria, poi la caserma e, dall’ufficio, un amico di Pierpaolo. Da quel momento è cominciata la mia tragedia". Alle 21.05 di quello stesso giorno la

prima telefonata anonima con la richiesta di riscatto. Poi una seconda e una terza. "Non dormivo più, rimanevo incollata al

telefono in attesa che suonasse...".