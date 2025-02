"Solo un modo per spillare soldi"

"Autovelox e multe, lasciamo perdere", non dribbla l’argomento Massimo Albiero, 64 anni, per anni gloria del pallone, il primo calcio sotto i riflettori che contano

nel 1977-1978 in serie C con la maglia della Spal, una breve parentesi ad Avellino, poi al Como dove contribuisce alla promozione in A. Vanta otto presenze anche nella Nazionale Under-21. Era un possente libero. E con forza sottolinea ancora: "Gli autovelox in città servono soprattutto per fare cassa, non mi si venga a dire che riducono gli incidenti. Al massimo finiscono per aumentare i tempi di percorrenza in auto se il limite di velocità è troppo basso".