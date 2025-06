Soluzione per liti e vertenze. A Cento apre il ’mediatore’

A Cento, in corso Guercino 1, è stato inaugurato ieri l’Organismo di Mediazione Civile e Commerciale InMedio per il territorio di Ferrara. Referente, l’avvocato centese Valeria Balboni.

Come nasce l’idea? Dalla consapevolezza che alcuni incontri di mediazione in presenza sono più efficaci. Per questo motivo, l’organismo si avvicina al territorio con una nuova sede operativa, la prima nel centese.

Perché la scelta di aprire a Cento? "E’ strategica per la sua posizione all’interno del territorio di Ferrara, permettendoci di servire tutta l’area di competenza del Tribunale di Ferrara. L’importanza di avere una sede locale risiede nell’offrire un servizio accessibile e comodo facilitando la risoluzione alternativa delle controversie".

Cosa rappresenta per lei l’apertura di questo servizio? "Un servizio innovativo per la giustizia del territorio. La mia responsabilità, in qualità di referente per Ferrara, è garantire che la nuova sede di Cento operi con la massima professionalità e che sia un punto di riferimento per la risoluzione delle controversie".

La sfida più grande? "Far conoscere appieno i benefici della mediazione civile e commerciale, superando eventuali reticenze e abitudini legate al ricorso tradizionale al tribunale. Sarà fondamentale dimostrare l’efficacia, la rapidità e la convenienza della mediazione come strumento di risoluzione delle liti".

Quali sono le principali controversie che vengono risolte tramite la mediazione? "La mediazione è obbligatoria in numerose materie, abbiamo anche mediatori che possono supportare e facilitare la risoluzione di controversie familiari".

Chi sono i professionisti che compongono il team della nuova sede? "Avvocati e commercialisti esperti con trasversali competenze. La nuova sede di Cento offrirà un servizio sia in presenza che online, integrando così due anime fondamentali del nostro operato".