’Sonate al chiaro di luna’. La rassegna è un successo

Grande successo per il concerto inaugurale dell’Orchestra MusicAscuola. In programma altri tre appuntamenti imperdibili nei luoghi simbolo della città.

È iniziata con un’emozione collettiva l’edizione 2025 della rassegna Sonate al Chiaro di Luna, promossa dal Comune di Comacchio in collaborazione con la Civica Scuola di Musica e i Servizi Turistici Territoriali. Lo scorso 21 giugno, in una gremita Piazzetta Trepponti, si è tenuto il concerto inaugurale della Grande Orchestra Scolastica MusicAscuola, che ha incantato il pubblico per qualità musicale e intensità espressiva.

L’orchestra, composta da un centinaio di bambine e bambini degli istituti comprensivi e dei rispettivi plessi di Comacchio e San Giuseppe, Porto Garibaldi, Lido degli Estensi, Codigoro, Lagosanto, Mesola, Bosco Mesola e Goro, ha dato vita a uno spettacolo coinvolgente e profondamente partecipato, confermandosi come uno dei progetti educativi e culturali più significativi del territorio. "Vedere così tanti giovani suonare insieme, nel cuore della città, è stato un momento di comunità e cultura che ci ha emozionato e reso orgogliosi. Sonate al Chiaro di Luna è l’espressione concreta della nostra idea di città: viva, inclusive, capace di educare alla bellezza attraverso l’arte, e la Civica Scuola di Musica ha perfettamente interpretato questo pensiero condiviso con una programmazione originale e di qualità", ha detto Emanuele Mari, assessore alla Cultura del Comune di Comacchio.

La rassegna proseguirà con tre concerti serali, ospitati in luoghi simbolici e suggestivi della città, in un percorso che intreccia paesaggio, memoria e contemporaneità. Il 2 luglio, sempre a Trepponti, sarà la volta di Amistade – Tributo a Fabrizio De André, impreziosito dalla partecipazione straordinaria di Ellade Bandini.