Sonate al chiaro di luna tra i reperti etruschi

COMACCHIO

Un emozionante intreccio tra musica, storia e archeologia è stato protagonista del secondo appuntamento della rassegna "Sonate al Chiaro di Luna", curata dalla Civica Scuola di Musica di Comacchio con il patrocinio del Comune di Comacchio. Nella suggestiva cornice offerta dal cortile del Museo Delta Antico, mercoledì sera, più di cento persone hanno assistito al concerto "Tra le vie del Delta". Dopo i saluti del direttore della Civica Scuola di Musica Giorgio Borgatti e l’introduzione del direttore del Museo Marco Bruni, protagonisti sono stati il pianista Elia Filippini e il soprano Veronica Agata Tanzi, che hanno donato note e voce agli splendidi reperti di epoca etrusca, greca e romana custoditi negli spazi espositivi della struttura museale, cui la musica ha dato voce. Meritatissimi gli scrocianti applausi ai due interpreti, e al direttore del Museo Marco Bruni che, oltre a presentare un nuovo video promozionale del "Delta Antico", a sorpresa ha accompagnato i presenti in una visita guidata notturna tra le sale. La scelta di scorci e luoghi suggestivi della città lagunare per gli appuntamenti della rassegna rappresenta una novità di questa edizione: il prossimo appuntamento sarà il 3 luglio alle 21.30 in piazzetta Trepponti con il concerto "Dalla Classica al Pop".