Sonate notturne sui Trepponti. L’esibizione degli studenti

Si è aperta giovedì scorso, con il concerto delle orchestre scolastiche che hanno preso parte al progetto "MusicAscuola", la rassegna "Sonate al chiaro di luna" curata dalla Civica Scuola di Musica con il patrocinio del Comune di Comacchio, e inserita del cartellone di eventi estivi Comacchio Summer Experience. Ad esibirsi sui Trepponti sono state le orchestre degli istituti comprensivi di Comacchio, Porto Garibaldi, Mesola (plesso di Mesola, Bosco Mesola e Goro) e della scuola di Lagosanto. Il direttore della Civica Scuola di Musica Giorgio Borgatti ha esordito citando il maestro Riccardo Muti: "Ogni strumento, pur avendo parti diverse, concorre all’armonia complessiva, proprio come ogni individuo nella società dovrebbe collaborare per il bene comune".

Su questi fondamenti si basa il nostro progetto della Scuola di Musica premiato e sostenuto dal 2019 dalla Regione Emilia-Romagna". L’assessore alla Cultura e al Turismo Emanuele Mari ha ricordato come "Sonate al Chiaro di Luna valorizza i nostri giovani e talentuosi musicisti e rappresenta una vetrina per le eccellenze e i luoghi più iconici di Comacchio. Quest’anno, oltre alla Piazzetta Trepponti e alla Casa Museo Remo Brindisi, gli spettacoli musicali e i concerti si svolgeranno anche nella piazzetta della Chiesa del Carmine e al Museo Delta Antico, con l’obiettivo di valorizzare punti del centro storico suggestivi ma meno frequentati".

Dopo l’evento d’esordio, saranno altri sei gli appuntamenti della rassegna. A partire da domani alle 21.30 nel cortile del Museo Delta Antico di Comacchio, dove sarà proposto il concerto per voce, pianoforte e immagini "Tra le vie del Delta": all’interno del magnifico Museo del Delta Antico, il pianista Elia Filippini e il soprano Veronica Agata Tanzi, coadiuvati dal direttore del Museo Marco Bruni, accompagneranno il pubblico in un viaggio unico e irripetibile tra i reperti di epoca etrusca, greca e romana custoditi negli spazi espositivi. Il concerto di musica da camera, che si terrà nel giardino interno, ripercorrendo la ricca storia dei reperti, vuole creare una visione narrativa più popolare tra personaggi, dei, mansioni e miti.

Il 3 luglio alle 21.30, invece, si tornerà in piazzetta Trepponti per il concerto "Dalla Classica al Pop", che vedrà protagonisti gli studenti del Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Ravenna. Tutti gli eventi della rassegna sono ad in gresso gratuito, senza prenotazione. Per conoscere il programma completo: www.sonatealchiarodiluna.it.

