"Sonnellino, acquisteremo altre brandine"

VIGARANO

"Siamo assolutamente disponibili a contribuire con l’acquisto delle 15 brandine mancanti, da aggiungere alle 55 già presenti nei locali della scuola, le quali però non vengono attualmente utilizzate". Con queste parole il sindaco Davide Bergamini, ha rassicurato i genitori della scuola materna durante l’incontro che definisce "positivo e proficuo per fare chiarezza". E sulle brandine precisa: "In questi anni, infatti, 55 bambini avrebbero già potuto dormire, dato che brandine e materassini erano presenti – ha sottolineato il sindaco - . Se questo non è avvenuto, è dipeso esclusivamente da una scelta dell’amministrazione scolastica, unico ente competente per queste decisioni". Le competenze sono chiare e dunque la gestione delle brandine all’interno della scuola spettano alla scuola. Ieri, sindaco e Giunta hanno un gruppo di genitori dei bambini della scuola materna, a seguito delle recenti polemiche emerse in merito alla gestione del pisolino.

"Abbiamo specificato che gli striscioni appesi contro il Comune non rappresentano un mezzo corretto di comunicazione – ha premesso il sindaco -. Chi ha suggerito questa forma di protesta dimostra di non conoscere appieno il funzionamento della scuola e dei ruoli in essa coinvolti. Il Comune si occupa dell’infrastruttura e della dotazione, mentre la gestione operativa degli spazi è competenza della scuola". L’Amministrazione ha ribadito il pieno sostegno ai genitori e alle famiglie. "Il nostro impegno è rivolto al benessere della scuola e dei bambini – ha sottolineato Bergamini - e non abbiamo mai smesso di promuovere azioni per migliorare il servizio educativo. Ci sarà un prossimo incontro, alla presenza della giunta e della dirigente scolastica, per chiarire altri aspetti e trovare una soluzione che consenta di utilizzare le brandine messe a disposizione dal Comune". Infine una considerazione: "Abbiamo trovato nei genitori una disponibilità sincera alla collaborazione – conclude Bergamini - ma siamo rammaricati nel constatare come alcuni abbiano tentato di strumentalizzare questa vicenda per screditare l’amministrazione comunale, la quale, in realtà, non ha alcuna responsabilità diretta in merito".

Claudia Fortini