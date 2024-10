Sonnellino pomeridiano alla Rodari. Petizione dei genitori, già 68 firme

"Alla scuola dell’infanzia di Vigarano Mainarda ‘Gianni Rodari’ viene leso un diritto dei bambini dai 3 ai 6 anni. Non è garantito il riposo in maniera idonea, igienica e accettabile". Con queste parole, i genitori che venerdì scorso hanno affisso un cartello alla recinzione della scuola, vogliono far sentire la loro voce. La petizione ha già raccolto, in una sola ora, 68 firme. "Non è predisposto un ambiente o delle attrezzature consone al riposo pomeridiano – spiegano i genitori- . Quei piccoli che crollano dalla stanchezza, vengono infatti adagiati su dei materassini alti pochissimi centimetri, messi direttamente sul pavimento, freddo, della sezione. Questa situazione si protrae da quattro anni. Le promesse del Comune sono state tante- dicono - le scuse trovate altrettanto. Secondo il Comune questa soluzione è definitiva, secondo i genitori no". La raccolta firme proseguirà anche la prossima settimana. Una presa di posizione forte e ferma dei genitori . "Le riunioni e gli incontri fatti in questi anni - sottolineano - tra il Comune, la scuola e le famiglie sono stati molti ma non hanno, ad oggi, portato ancora a una risoluzione accettabile per i nostri bambini". La posizione dei genitori è chiara: "Il Comune negli anni ha promesso delle soluzioni che ad oggi si sono rivelate inefficaci - spiegano - proponendo il riposino pomeridiano a solo 10 bambini per sezione a turno e su materassini".

cl.f.