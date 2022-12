Sono 951 i positivi Disponibile Novavax

Sono 951 le persone che sono risultate positive al test del coronavirus da giovedì 22 a mercoledì scorso. Quindici (sette donne e otto uomini di età compresa tra 63 e 96 anni) le persone decedute e ventotto quelle che sono state ricoverate, sempre nello stesso periodo di tempo. Per le vaccinazioni anti-Covid con Novavax (vaccino non a mRNa): anche a Ferrara, dopo che

Azienda Usl ha recepito le direttive della Regione, sono disponibili le dosi per

color che desiderano riceverlo (1° e 2° dose se over 12, anche dose booster se over 18, secondo le indicazioni ministeriali). Per ricevere la somministrazione è possibile auto- candidarsi, accedendo al sito di Ausl Ferrara, attraverso il seguente link https:vaccinazione-covid19.ausl.fe.itcandidatura.