"Sono circondano dai rovi. Minacciano i cavi elettrici"

Il giallo di quel verde che non è di nessuno. Da quarant’anni, Pietro Casari vive nella sua casa, un’oasi di tranquillità che si affaccia sulla pista ciclabile che da borgo San Giovanni arriva a Ferrara. Un tempo era il tracciato ferroviario. Passavano i treni della Ferrara Suzzara. Adesso è una pista ciclabile. Ma la quiete, poco distante dal ponte di ferro, è stata spezzata da una minaccia incombente: una selva di rovi, rami e spine che invade il suo giardino ammassandosi sulla recinzione, avvolge la casa e il garage, e minaccia pericolosamente i fili dell’alta tensione. "È come vivere in un incubo," racconta Pietro, con voce segnata dalla preoccupazione. "I rovi sono ovunque, si arrampicano sui muri, soffocano le piante, e quel grande albero pende pericolosamente sui cavi elettrici. Ho paura che da un momento all’altro possa cadere e causare un disastro." La situazione è resa ancora più complessa dall’incertezza sulla proprietà di quell’argine adiacente alla ciclabile. "Quando c’era la ferrovia, la manutenzione era costante - spiega Pietro Casari -. Ora, nessuno sembra sapere di chi sia la responsabilità. Ho contattato il Comune, la Provincia, le Ferrovie, ma nessuno si fa carico del problema". E se la Polizia Locale, come racconta ‘è passata a vedere’, l’assessore ai lavori pubblici Marco Vincenzi, c’è invece pure andato, attraversando la proprietà, esplorando, ponendosi interrogativi da rivolgere a geometra e tecnici comunali. Quell’argine di verde tra alberi e rovi resta un enigma. A chi apparterrà? Non è tutto: "Mi sono offerto di tagliare io quegli alberi insieme a mio figlio – racconta b- ma me l’hanno vietato assolutamente. Dicono che non si può. Mi sono arreso. Non è il caso di mettermi nei guai per qualcosa di cui non sono responsabile". La casa di Pietro si trova in una posizione isolata, circondata dalla campagna, e la mancanza di manutenzione ha trasformato l’area che costeggia la sua rete di recinzione in un’intricata selva. I rovi, con le loro spine affilate si affacciano, i rubini imponenti svettano e rendono preoccupante anche solo camminare nel giardino. Non è tutto, la presenza di rami secchi e dall’erba alta è costante. "Ho paura per la mia casa e per la mia sicurezza - confida Pietro -. E sono preoccupato anche per i ciclisti che passano di qui: se un ramo cadesse, potrebbe causare un incidente grave". L’appello di Pietro è un grido d’aiuto, una richiesta di intervento urgente per ripristinare la sicurezza e la vivibilità della sua casa e dell’area circostante. "Spero che qualcuno ascolti il mio appello - conclude Pietro – la situazione è paradossale". Claudia Fortini