di Mario Bovenzi

"Sono nati cinque lupi nelle valli d’Argenta", ad annunciare l’evento Riccardo Gennari (nella foto) e Alice Spoglianti, componenti di Wolf Group associazione che riunisce appassionati, esperti e veterinari di Ferrara, Bologna e Ravenna. "La prima cucciolata risale al 2020 con la nascita di 7 esemplari – ricostruiscono la diffusione della popolazione –. Nel 2021 i cuccioli furono otto, nel 2022 cinque (nati e cresciuti per qualche mese fuori dalla zona delle Valli di Argenta). La cucciolata di quest’anno è composta probabilmente di cinque lupi". I nuovi nati, che hanno circa 4 mesi di vita, sono stati osservati in una zona denominata rendez vous. Si tratta di un’area che si trova alla confluenza di percorsi usati dagli stessi carnivori per spostarsi. "In questo periodo – proseguono i due esperti – i cuccioli non sono ancora in grado di seguire il branco negli spostamenti e imparano ad esplorare l’ambiente circostante mentre la coppia genitoriale (non più denominata coppia Alfa) e gli helpers (composta da figli di precedenti cucciolate che hanno scelto di non disperdersi e rimanere nel branco) passano le giornate in perlustrazione e nelle attività di caccia". Riccardo Gennari, 61 anni, guida ambientale, si è appassionato dei lupi quando era giovane. E’ stato lui a fondare l’associazione proprio per studiarlo e soprattutto per sfatare luoghi comuni. Ha anche preso parte all’ultimo censimento nazionale per conto del Wwf. L’esercito di appassionati – ormai sono oltre cinquanta – annovera veterinari, biologi, cinofili. "I nuovi nati – sottolineano – sono almeno 5, gli avvistamenti si sono verificati in particolare nelle aree circostanti e limitrofe all’area protetta, dove il nucleo familiare di Argenta è stabile ormai da alcuni anni". La presenza del Canis lupus italicus nelle nostra zona di pianura è accertata ormai da alcuni anni.

Si è adattato perfettamente all’ambiente anche grazie alla numerosa presenza di nutrie, loro fonte primaria di nutrimento. Si cibano anche di ungulati (caprioli, daini e cinghiali), lepri, alcuni uccelli acquatici, frutta e bacche (in alcuni periodi dell’anno). "Oltre al branco della zona di CampottoValli di Argenta e di altri due nuclei stabili – precisano i naturalisti – uno nell’area bonificata del Mezzano, sempre nella nostra provincia, e uno nella zona della Pineta di Classe (Ravenna), è possibile che si siano costituiti branchi in altre zone (che riguardano i territori di pianura delle province di Ferrara, Ravenna e Bologna). In questo momento non è possibile fornire un numero certo sulla popolazione del lupo appenninico nelle tre province".