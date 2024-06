"Sono qui per portare il cambiamento. Per i cittadini porte sempre aperte"

Cambiamento. È questo ciò che intende portare sul territorio la neo eletta sindaco Daniela Simoni assieme ai componenti della lista Gente di Riva del Po. La prima cittadina sta già muovendo i primi passi in Municipio e ieri ha tenuto un incontro con i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri per un primo tavolo operativo sul tema della sicurezza e della legalità, tra le priorità programmatiche della nuova Amministrazione. Per Simoni, dipendente comunale, "entrare martedì negli uffici municipali con una nuova veste, quella di sindaco, mi ha lasciato un po’ frastornata – racconta -. Ma oggi (ieri, ndr.) è andata decisamente meglio e abbiamo preso le prime decisioni importanti. Tra queste, la data per l’insediamento che prevediamo per venerdì 28 giugno alle 16: una scelta simbolica, in quanto il venerdì è il giorno in cui abbiamo svolto i nostri incontri e ci ha portato fortuna". L’intenzione di Simoni è quella di svolgere il proprio ruolo a tempo pieno, assieme alla giunta che la accompagnerà nel corso del mandato, "con le porte del Comune che saranno sempre aperte ai cittadini. Stiamo lavorando per organizzare spazi nelle sedi municipali per gli assessori, e dato incarico a dipendenti e responsabili dei vari settori di proseguire nelle loro attività. Il ritorno che ho avuto è quello di un clima già più sereno: per lavorare occorre tranquillità, ed è quello che vogliamo". Nella serata di oggi si terrà un incontro con il gruppo, per condividere la scelta degli assessori che accompagneranno il sindaco nei prossimi cinque anni, "ma con uno sguardo anche ai successivi cinque, perché vogliamo dare continuità al nostro progetto". Oltre al tema della sicurezza, tra le priorità della nuova amministrazione vi sono quelle di "alleggerire la pressione fiscale per cittadini, agricoltori e imprese, e stiamo già valutando quali sono gli spazi di manovra: vogliamo dare subito segnali di cambiamento che siano percepibili dai cittadini – spiega Simoni -. Altro tema, sarà quello della raccolta rifiuti, un servizio che necessità assolutamente di miglioramenti, e il decoro urbano del nostro territorio. Verranno portati a termine gli impegni presi, gli appalti in itinere che abbiamo ereditato. E cominceremo a lavorare alle progettualità che abbiamo presentato nel nostro programma elettorale. Siamo assolutamente operativi e pronti a dare quel cambio di passo che i cittadini di Riva del Po si attendono".

Valerio Franzoni