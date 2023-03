Sono realtà ’le casette’ per i bimbi affetti da autismo

La Fondazione Dalla Terra alla Luna Ets di Ferrara si occupa di sensibilizzare il territorio riguardo alla sindrome autistica, crea opportunità di aggregazione e di integrazione, presenzia ai tavoli istituzionali e cerca di dare risposte anche di natura pratica alle famiglie. Il 2 aprile 2022 (giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo) è partita la costruzione dello stabile che darà maggiori possibilità di rispondere alle necessità, anche riguardanti il “dopo di noi”. Nonostante il naturale entusiasmo di chi segue questa realtà, rimangono alcuni problemi di natura pratica per poter garantire continuità a progetti già in atto nella sede di Via Calzolai 223, dove riporre gli oggetti per lavorare la terra, i contenitori, il ripostiglio per le attrezzature utili durante la partecipazioni a eventi e in generale tutti quegli oggetti che attualmente non troverebbero collocazione in attesa del completamento della nuova struttura. L’ associazione tra fondazioni di origine bancaria dell’Emilia Romagna e la Fondazione Estense hanno risposto alla richiesta di contributo necessario a fare un basamento nel quale ricollocare alcuni prefabbricati preesistenti e aggiungere 2 tettoie, denominato progetto “Le casette”. I lavori sono terminati; un plauso alle fondazioni bancarie che hanno sostenuto un progetto territoriale che garantirà la continuità di alcune attività che i ragazzi si stanno impegnando a portare avanti con passione.

Mariella Ferri