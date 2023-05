"Sono rinata dal coma E ora torno a sfilare"

"Sono qui per dimostrare che noi disabili o diversamente abili come preferite, possiamo vivere questa vita che ci è stata donata, rinascere. Sfilerò il 16 giugno allo stadio di Bondeno sulla passerella della manifestazione Bellezza, Moda, Sport & Cuore. Per dire che ce la si può fare. Sempre". Lei è Maria Letizia Colonna, 59 anni, abita in provincia di Modena, mamma e nonna. E’ stato una modella professionista. Ma il 9 dicembre del 1996 al culmine della carriera la sua vita è cambiata in una manciata di secondi quando, in autostrada, un frontale con un camion che arrivava in senso contrario ha provocato un impatto tremendo. Il coma, il risveglio, la seggiola a rotelle. "Quando esci dal coma – racconta – è come se nascessi quel giorno lì. Devi ricominciare da zero, fare i conti con il dolore, con giorni di sconforto e di piccole conquiste. L’ordine delle cose cambia. La vita ha una prospettiva completamente diversa".

Una delle gambe è paralizzata, ma cammina grazie a un tutore. Simonetta Malaguti, organizzatrice della manifestazione che lo scorso anno ha raggiunto i 1500 spettatori, l’ha voluta con sé: ‘Il Salotto della Moda – spiega – ha sempre fatto della non perfezione e della diversità il suo cavallo di battaglia, portando in passerella ragazze e signore non professioniste, non perfette ma per questo ancora più belle perché ricche di valori e di cose da dare". Ne è certa: "Questa manifestazione è un momento in cui si celebra la bellezza della vita – sottolinea la Malaguti – e per il primo anno in passerella salirà una persona con disabilità. Quante volte ci siamo detti che la vita è ingiusta – aggiunge -. Quante volte questa strada che percorriamo la vediamo come una salita troppo ripida per poterla superar. Ma si possono fare delle scelte. Rinunciare o lottare e continuare a vivere questa vita che ci è stata donata. E Maria Letizia Colonna dimostra tutto questo. La bellezza più grande che è la forza e il coraggio della vita".

L’appuntamento con la serata evento e venerdì 16 giugno allo Stadio Comunale. E’ in allestimento una della manifestazioni dedicate alla Moda più sentita dal pubblico di questi ultimi anni. In scena bellezza, moda, spettacolo, sport e cuore. Quest’anno, tra le novità c’è il primo il connubio con l’associazione Bondeno Calcio, che ricopre un ruolo fondamentale per tanti bambini e tanti ragazzi della cittadina, vanto indiscusso dal punto di vista sportivo e sociale. In passerella Miss (under 30) e Lady che sfileranno per contendersi il titolo 2023 e per valorizzare i capi e gli accessori degli operatori di moda. L’ingresso è libero.

Claudia Fortini