‘Sono solo biciclette’, scatti in bianco e nero tra strade e piazze

"Sono solo canzonette", cantava Edoardo Bennato, in un procedimento retorico secondo il quale negare l’importanza di una cosa, notoriamente importante, ne aumenta l’importanza stessa. La stessa argomentazione vale per l’esposizione ‘Sono solo biciclette’, organizzata da Fiab Ferrara, con il patrocinio del Comune di Ferrara, in occasione della Settimana Europea della Mobilità. La mostra raccoglie 18 scatti in bianconero di Andrea Giubelli, diciotto istantanee che ritraggono momenti di "Ferrara in bici", allestite (fino al 1° ottobre) su una serie di pannelli nella sala dell’Albo pretorio della Residenza Municipale di Ferrara. Oltre a ricalcare il celebre verso di Bennato, il titolo "ha tre diverse declinazioni – spiega il vice presidente nazionale di Fiab, Giuliano Giubelli (fratello del fotografo) – ‘Sono solo biciclette’ può essere certo una frase sminuente, ma al tempo stesso ha la valenza opposta, sul modello di Bennato: in tema di transizione ecologica, soprattutto durante la Settimana Europea della Mobilità, la bicicletta è un argomento di fondamentale rilevanza". C’è poi una terza motivazione nella scelta del titolo, motivazione interamente contenuta nel motto "Ferrara, città delle biciclette". "Questi spazi del Municipio sono molto frequentati – osserva l’assessore all’ambiente del Comune di Ferrara, Alessandro Balboni – scegliere di promuovere certi principi in questo modo abbellisce gli spazi del Municipio e consente di raggiungere numerose persone". Quindi, durante l’inaugurazione della mostra, l’assessore si sofferma sulla Settimana della Mobilità: "quest’iniziativa vuole essere uno spartiacque per le strategie sulla mobilità rivolte al presente e al futuro. E quando pensiamo a strategie per incentivare questo tipo di mobilità, non possiamo che soffermarci sul ruolo della bicicletta, a livello economico, ma anche come approccio verso una mobilità più sostenibile". Francesco Franchella