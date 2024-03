"Sono un tecnico autorizzato", negoziante sventa la truffa del Pos

Un uomo di corporatura robusta, malvestito, a bordo di una Panda bianca ha cercato, martedì scorso di indurre la titolare di una attività a consentirgli di mettere mano al pos del negozio, asserendo di essere autorizzato dall’azienda. Alla richiesta di fornire le proprie generalità e le autorizzazioni l’uomo si è prontamente dileguato. E’ l’espediente adottato da un esperto del settore per cercare di impadronirsi del denaro dei commercianti. L’assessore alle Attività Produttive, Enrico Belletti, mette in guardia i commercianti portuensi e delle zone limitrofe: "Il tentativo di truffa ai danni di un esercizio commerciale di Portomaggiore per fortuna non andato a segno grazie alla prontezza di riflessi della esercente. Le forze dell’ordine sono già state avvisate e pare che sia una truffa già nota. Diffidate da questo tipo di richieste e nel caso informate subito le forze dell’ordine".

f.v.