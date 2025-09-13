Sopralluogo a scuola. Finiti i lavori del Pnrr

Alla scuola primaria “Oreste Marchesi”, che si affaccia su piazza della Libertà a Copparo, fervono i preparativi in vista del trillo della prima campanella dell’anno scolastico 2025/2026. Docenti e personale scolastico sono impegnati nell’organizzazione delle aule, pronte ad accogliere alunne e alunni che lunedì 15 settembre torneranno sui banchi.

E proprio in vista di questo importante appuntamento, nella mattinata di mercoledì scorso, il sindaco Fabrizio Pagnoni ha effettuato un sopralluogo all’istituto per visionare i locali, a seguito della recente conclusione del terzo e ultimo step di interventi previsti dal progetto “Rigenera Copparo 03” affidati alla ditta Govoni Costruzioni.

Nel corso dell’estate, infatti, sono state realizzate le ultime opere di consolidamento dei solai, situati al primo piano — in particolare, il corridoio distributivo e le due aule poste alle estremità dell’edificio. I lavori hanno contemplato la realizzazione di una soletta in calcestruzzo collaborante, rinforzata mediante appositi connettori, con l’obiettivo di garantire una maggiore rigidezza del piano, incrementare la portanza ai carichi statici e ridurre la deformabilità.

L’obiettivo generale dell’intervento, in continuità con i lavori realizzati durante i mesi estivi del 2023 e del 2024, è quello di migliorare l’edificio dal punto di vista sismico e aumentarne il livello di sicurezza.

Sempre nell’ambito del progetto, in accordo con la Soprintendenza di Ferrara si è provveduto – si ricorda – alla riqualificazione delle facciate esterne, cui sono stati restituiti i colori originari. Complessivamente, l’intervento ha previsto un investimento complessivo di 616mila euro, 600mila dei quali finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, mentre la parte restante con risorse comunali.

"Siamo veramente orgogliosi e soddisfatti di aver portato a termine questo importante progetto – evidenzia il primo cittadino –: insegnanti, personale scolastico, studenti, al rientro dopo la pausa didattica estiva, troveranno spazi rinnovati ed accoglienti, nonché ancor più sicuri, grazie agli interventi che sono stati eseguiti nel pieno rispetto del cronoprogramma, studiato per organizzare l’esecuzione dei lavori nei mesi estivi ed evitare intralci all’attività didattica".