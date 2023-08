Sopralluogo in carcere "Amnistia, non si sa nulla"

di Lucia Bianchini

Il partito radicale visita le sedi carcerarie. Sono stati Maura Benvenuti e Vito Laruccia ad entrare, nella mattinata di ieri, alla casa circondariale di Ferrara per una visita ai detenuti e al personale, al fine di constatare le condizioni di vita e di lavoro. "Rispetto alla nostra ultima visita la situazione non è molto cambiata – così Benvenuti all’uscita –, oltretutto nel periodo delle ferie i detenuti sono molto stressati, per il caldo, ma anche perché vorrebbero che noi gli portassimo notizie di un’amnistia, ma non si sa nulla, e non vogliamo illuderli". Le problematiche si riconfermano nuovamente, secondo i membri del partito radicale, le medesime. "La presidente del tribunale di Sorveglianza di Bologna ha spiegato – precisano – che i magistrati di sorveglianza, che si occupano di gestire le pratiche dei ’definitivi’, dar loro i giorni, i permessi di uscita, ci sono. Ma gli uffici sono intasati e non riescono a smaltire le pratiche". "Il personale fa il possibile – continuano –, hanno mandato qualche persona in più, ma sono sempre pochi e non riescono a colmare la necessità, i turni sono snervanti anche per loro, che per quanto riguarda la struttura di Ferrara sono comunque molto umani e disponibili con i detenuti. Purtroppo poi non ci sono i fondi per far lavorare i detenuti, fortunatamente almeno possono ancora telefonare alle famiglie più volte a settimana come nel periodo della pandemia, e speriamo si torni il più tardi possibile ad una sola chiamata settimanale". Sono noti alle cronache e preoccupano molto il partito i casi delle due giovanissime donne morte a Torino. "I nostri colleghi del partito Radicale l’hanno segnalato – racconta ancora Benvenuti – ma nessuno ha fatto nulla". Saranno in tutto 50 le sedi carcerarie in tutta Italia in cui entreranno delegati del partito radicale, "che è stato il primo – specifica Vito Laruccia –. E’ stato Marco Pannella, ad entrare nelle carceri per ispezionare e verificare le condizioni di vita dei carcerati e del personale, solo dopo si sono aggiunti altri partiti e associazioni".