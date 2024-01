Sopralluogo nei cantieri. Rampari, lavori al via: "Riapriamo via Darsena alla fine di febbraio"

Proseguono senza sosta gli interventi nell’area compresa tra via Darsena, il lotto ex Pisa e Rampari di San Paolo. È ieri mattina il sopralluogo dell’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Maggi con i dirigenti e i tecnici, per fare il punto sugli interventi compresi nell’area, che fanno parte del maxi progetto di recupero e riqualificazione del Bando Periferie, del valore complessivo di 18 milioni di euro. "Si tratta di una lunga serie di interventi volti a dare un nuovo assetto e una rinnovata vivibilità all’intera area – spiega l’assessore Andrea Maggi – . Area, quella della Darsena di San Paolo ed Ex Mof-Meis, che sarà completamente e interamente rinnovata e riqualificata". Nello specifico, sugli interventi in via Darsena, "abbiamo riscontrato diverse criticità durante gli scavi, dapprima negli allacci dei sottoservizi e in seguito quando il georadar ha riscontrato oggetti metallici nel sottosuolo. Conseguentemente si sono resi necessari degli approfondimenti, a fronte di una possibile bonifica bellica; ipotesi poi venuta meno a seguito di rigorose verifiche. Ciò ha diluito i tempi dei lavori. Confidando nel meteo, l’attuale prospettiva è di poter finalmente consegnare la strada rinnovata entro la fine di febbraio".

Qui via Darsena. Via Darsena verrà riaperta a doppio senso di percorrenza entro la fine di febbraio. Molto, tuttavia, dipenderà dal clima. In questi giorni, si sta lavorando ai marciapiedi e al prolungamento del percorso ciclabile della via, separato dalla carreggiata, che consentirà l’attraversamento di pedoni e ciclisti in sicurezza fino al tratto finale di via Bologna.

Qui Piangipane-Ripagrande. Nell’area di via Piangipane e via Ripagrande proseguono gli interventi, la cui scadenza contrattuale è prevista per fine febbraio. Sono stati realizzati nuovi marciapiedi, allungato lo spartitraffico nella rotonda e piantati nuovi alberi. Ultimeranno i lavori la messa in copertura delle cabine elettriche e l’apposizione delle sedute in trachite.

Qui Rampari di San Paolo. Il progetto prevede il rifacimento del percorso ciclopedonale in Rampari di San Paolo, in grado di connettere gli spazi dell’area Darsena e Lungo Darsena al parcheggio Kennedy. Sarà installata una passerella metallica aerea (in allegato l’immagine - rendering) che collegherà entrambe le aree. Ieri la consegna del cantiere, e da lunedì prossimo partiranno gli interventi in quest’area.

Gli interventi complessivi che sono stato oggi oggetto del sopralluogo ammontano a quasi 8 milioni di euro, così suddivisi: per il lotto A6 (ex-Pisa) il valore dell’intervento è di quasi 1 milione di euro, mentre per il lotto A3-A8 (via Darsena) è circa 3 milioni e 800mila euro, per il lotto di via Piangipane-Ripagrande di oltre 1 milione e 560 mila euro. Compreso nel Bando “Rigenerazione urbana”, si unisce il rifacimento del percorso ciclopedonale in Rampari di San Paolo,che prevede un intervento di un milione e mezzo di euro.

re. fe.