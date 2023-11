Sopravvissuta al rogo della villetta, lotta ancora per la vita in ospedale

Rimangono critiche le condizioni della 59enne di origini dominicane sopravvissuta sabato mattina all’incendio della propria abitazione in via Colorado, al Lido delle Nazioni. La donna si trova tuttora ricoverata in terapia intensiva nel reparto grandi ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stata trasportata in elicottero dopo essere stata soccorsa. Le ustioni che ha riportato sono gravi e la malcapitata è ancora in pericolo di vita. La 59enne è scampata al vasto incendio lanciandosi dalla finestra del bagno posta al primo piano della villetta. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, l’hanno trovata sull’erba del giardino priva di sensi. I sanitari del 118 hanno immediatamente compreso la gravità della situazione. Oltre alle ustioni la donna aveva anche respirato del fumo. Immediato il trasferimento in elicottero all’ospedale Bufalini, dove da sabato mattina lotta per la vita.

I vigili del fuoco (intervenuti con squadre da Codigoro e Comacchio) hanno lavorato per ore per domare le fiamme e mettere l’area in sicurezza. Il rogo ha devastato l’abitazione, rendendola inagibile e pericolante. Una volta avuta la meglio sul fuoco, pompieri e carabinieri si sono messi all’opera per cercare di risalire alle cause del rogo che, intorno alle 7.30 di sabato, ha rapidamente divorato l’abitazione nella quale la 59enne viveva da sola. Una volta concluse le operazioni di spegnimento, la casa è stata posta sotto sequestro. Dell’accaduto è stata informata la procura. Non è escluso che possa essere disposta una consulenza per ricostruire i contorni e le origini del devastante incendio.

