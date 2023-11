La sopravvissuta alla follia nazista Lia Levi ospite di Isco e Meis: "Una nuova Shoah è possibile"

Ferrara, 6 novembre 2023 – Cosa significa oggi essere ebrei? E soprattutto, dopo lo scorso 7 ottobre, si può parlare di rigurgito di antisemitismo o piuttosto di nuova ondata, che può portare a un nuovo Olocausto? Come affronteremo il prossimo 27 gennaio, Giornata della Memoria, ora che il monito ‘non succeda mai più’ si è verificato? Come si può essere ebrei nel mondo senza avere paura? Attorno a queste domande si è snodato sabato, all’Isco, l’incontro con Lia Levi, giornalista, scrittrice, già fondatrice e direttrice di Shalom, la prima rivista ebraica pensata all’indomani della Guerra dei sei giorni. Donna di autorevolezza, impegno nelle scuole, divulgatrice, Levi ha ammesso di essere in una fase di progressiva perdita di fiducia verso il futuro, "perché un nuovo Olocausto è possibile o forse è addirittura già cominciato – le sue parole - . Hamas al primo attacco, ha puntualizzato di avere ucciso ebrei. Il messaggio non lascia dubbi".

Come dubbi non ci sono sul fatto che a conflitto in corso a mancare è la consapevolezza delle generazioni di mezzo tra gli ultimi sopravvissuti della Seconda guerra mondiale e i giovanissimi - cui sempre ci si rivolge - , che non avendo coscienza storica non sanno trasmetterla e assistono alle ostilità odierne senza la curiosità di capirne le origini. Succede così che gli adolescenti, in un giusto afflato di solidarietà e desiderio di pace, non distinguano palestinesi ed israeliani; si confondano le popolazioni coi regimi; si condanni la lentezza di un esodo "che significa sradicamento, abbandono dei famigliari, perdita di identità. Per giudicare, per analizzare, bisogna conoscere la storia", l’esortazione di Levi. Ad introdurre l’evento è stata la Presidente Isco, Anna Quarzi, a condurlo Anna Ansaloni e Antonella Piperno (tra le autrici di Agorà, ndr), che hanno scavato all’interno di una produzione letteraria tanto tardiva – il primo libro, autobiografico,

Una bambina e basta (E/O) è del 1994 – quanto ricca, rivolta a ragazzi e adulti. Levi ha spiegato che per scrivere la sua storia, di bambina che riuscì a salvarsi dalla deportazione nazista rifugiandosi con la mamma e le sorelle nel collegio romano delle Suore di San Giuseppe di Chambéry, ha voluto aspettare un tempo – leggi generazione - in cui ci fosse attenzione "perché prima non si voleva sapere, conoscere". Complice, in questo, il fatto che l’Italia non ha mai chiesto perdono, raccontandosi come vittima del nazismo, anziché complice. Sentito l’intervento del Presidente della Comunità Ebraica, Fortunato Arbib, che ha dichiarato di sentirsi "sovrastato, confuso, smarrito per l’enormità dei fatti in corso" che riattivano una memoria storica, fatta di persecuzione, che gli ebrei hanno dentro. "Penso al 27 gennaio 2024 e mi domando che parole useremo". Daniele Ravenna, consigliere di Stato, ha sua volta ha interrogato Levi sulla sottile differenza tra comprensione, condivisione, perdono. Le conclusioni di Quarzi, che ha rimarcato l’importanza di avere avuto a Ferrara Lia Levi.