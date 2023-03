Sopravvissuto al coma e ora invalido "Aiutatemi ad avviare un’attività"

Molti uomini, dopo una serie di disavventure incredibili come il rimanere in coma per 34 giorni che hanno prodotto un’invalidità al 100%, seguiti da nove lunghi mesi di ricovero ospedaliero, si sarebbero arresi. Poi suo suocero, Riccardo Benazzi, ucciso e bruciato nell’auto col cugino, il bar che gestiva con la moglie, chiuso, perché la sua compagna doveva occuparsi delle loro figlie e di lui. Molti uomini forse si sarebbero arresi a tante disgrazie e avrebbero voluto che lo Stato li assistesse per il resto della loro vita.

Non la pensa cosi il cinquantaduenne Enrico Vezzali, che ha lanciato un sottoscrizione sulla piattaforma online "gofundme" per "poter aprire una piccola attività – spiega – come riparatore di pc, windows, apple e smartphone. Purtroppo mi occorrerebbe un locale con caratteristiche adatte alla mia condizione, ma i fondi sono irrisori e pressochè inesistenti. Parte dell’attrezzatura è già presente, ma servirebbe un posto da prendere in affitto, perché in quattro con una pensione di 900 euro tra assegno e accompagnamento non si va lontano".

Le figlie Isabel Nicole di 10 anni e Asia di 18, come la moglie Sara Benazzi, sono orgogliose della determinazione del loro babbo e marito, costretto anche "a dovermi far fare tutto da una terza persona compreso ogni tipo di igiene. "Purtroppo – aggiunge Enrico – in queste condizioni a volte bisogna rinunciare ad un pò della propria dignità". La somma che vorrebbe raggiungere e pensa sarebbe quella per poter cominciare non è neppure eccessivamente alta: "Mi basterebbero circa 10.000 euro – continua il cinquantaduenne –, anche solo come prestito per poi, appena l’attività come io spero avrà preso piede e inizierò a guadagnare qualcosa, restituire la somma. La proprietaria del locale mi agevolerebbe con un affitto molto calmierato e le sono grato per questo suo gesto di attenzione, per molto importante".

Per ora la raccolta fondi non sta andando benissimo, poichè sono stati versati un centinaio di euro.

"Non voglio carità o altro, non nascondo di aver rischiato di finire in una brutta depressione e grazie solo alla mia famiglia non ci sono finito dentro molto pesantemente. Per chi vorrà sono disponibile a far visionare la mia reale condizione, ovviamente in privato, per liberare da ogni dubbio, pensieri e spero i cuori". Oltretutto è un invalido totale al lavoro "quindi non posso essere assunto. Grazie a tutti quelli che vorranno contribuire o condividere la piattaforma, chiedo solo fatelo, fatelo e datemi la possibilità di realizzare un sogno che potrà rendermi indipendente e capace di sostenere la mia famiglia".

cla. casta.