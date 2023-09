"Sorgeva ha abbandonato il nostro territorio"

Sono pesanti, le accuse mosse da alcuni lavoratori alla presidenza dell’azienda Sorgeva. Gli addetti, per lo più cooperatori soci dell’azienda, lamenterebbero episodi di "vessazioni" e "minacce" che lederebbero "la dignità dei lavoratori". Il presidente della cooperativa, Davide Sinigalia, su queste colonne ha rispedito al mittente queste accuse definendole "infondate" e frutto di "interessi personali di qualcuno". Ma, in questa querelle, è il sindaco di Argenta Andrea Baldini che, interpellato dal Carlino, interviene fornendo il punto di vista dell’amministrazione. "Sorgeva da tempo ha ridotto al minimo le sue relazioni con il territorio – scandisce il primo cittadino – . Le sue sedi nell’argentano sono in stato di abbandono e passare a fianco della sua storica sede tra via Gramsci e via Crescenzi, lascia un senso di sgomento a cui ancora non siamo abituati". Secondo Baldini, la cooperativa oggetto delle contestazioni mosse dai lavoratori "ha scelto un percorso aziendale che non teneva conto delle necessità occupazionali del territorio, in un momento buio come quello della crisi che si è determinata a seguito del crack della Coop Costruttori". "Se fossero vere le accuse – chiosa Baldini – sarebbe un fatto davvero grave che tradirebbe una seconda volta il sacrificio dei braccianti argentani. Spero che eventuali indagini possano far luce al più presto". Anche Baldini, vuole vederci chiaro. Anche perché, in queste settimane, sono oltre una decina le testimonianze di lavoratori che segnalano comportamenti "contrari allo spirito mutualistico della cooperativa e lesivi della dignità del lavoro". Stando a quanto afferma il segretario generale della Uila, Mirko Cavallini, che si è fatto portavoce del disagio dei lavoratori, "le persone che stanno depositando le loro testimonianze per raccontare ciò che accade a Sorgeva stanno aumentando". Nel frattempo, da parte dei lavoratori, sono state presentate querele. "Ho capito che tu sei un infame". Questa è una delle frasi contenute all’interno di una di queste. Sinigalia, da par suo, ha smentito ogni accusa difendendo, peraltro, il suo operato in termini imprenditoriali. "Sono entrato nella cooperativa oltre trent’anni fa – ha detto al Carlino – . Poi, ho scalato tutta la scala gerarchica con lavoro e fatica, fino a diventarne il presidente nel 2010. Quando ho assunto la presidenza, ho trovato una situazione debitoria pesantissima. E, se non avessi fatto certe scelte, ora i lavoratori sarebbero tutti a casa".