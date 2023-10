"Sorgeva, sempre meno ore per i soci"

ARGENTA

Forte "preoccupazione" per "l’andamento aziendale, l’assetto produttivo e occupazionale dei soci lavoratori". La voce, questa volta, è unanime. Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil tornano sul ‘caso’ Sorgeva, di cui il Carlino ha dato conto nelle scorse settimane. Sulla base delle dichiarazioni dei lavoratori e, in alcuni casi delle querele depositate, parrebbe che la direzione aziendale eserciti comportamenti discriminatori e vessatori nei confronti degli addetti. Accuse che, tuttavia, sono state immediatamente smentite dal presidente della cooperativa, Davide Sinigalia interpellato dal nostro giornale. A ogni modo, i rappresentanti dei lavoratori si sono riuniti l’altro giorno per fare il punto della situazione, anche sulla base di altre informazioni ricevute proprio dai lavoratori nei giorni precedenti.

"Il timore – dicono i rappresentanti delle federazioni di Cgil, Cisl e Uil - è che ci sia un aumento da parte della cooperativa del ricorso al contoterzismo a danno dei soci lavoratori che vedrebbero ridursi il numero delle giornate di lavoro e conseguentemente del reddito". Pare, inoltre, spiegano i confederali, "che cooperativa abbia intenzione di destinare un considerevole numero di ettari all’installazione di pannelli solari su terreni in cui a oggi si coltivano orticole. Che ripercussioni potrebbero esserci su colture e occupazione?". La domanda, chiaramente, ha una risposta che indicherebbe una direzione non propriamente positiva. A maggior ragione considerando la congiuntura e il momento che sta vivendo Sorgeva.

"La produzione – proseguono – dal 2021 al 2022 è già calata. I silos di grano, da quanto ci riferiscono, sono vuoti e non capisce quale sia la prospettiva della cooperativa Sorgeva, il cui scopo primordiale e mutualistico sarebbe quello di garantire lavoro ai soci ma anche migliorare le condizioni morali e materiali dei propri soci e delle loro famiglie". Insomma, stando a quanto scrivono i confederali la situazione è piuttosto seria. E, tra l’altro, a rendere ancor più complesso il quale ci sarebbero questioni legati all’applicazione contrattuale. "La nostra preoccupazione – si legge nella nota congiunta di Flai, Fai e Uila – è di aver appreso che Sorgeva avrebbe avviato una ricerca per un cambio di applicazione contrattuale e dell’assetto societario, cosa che ci ha enormemente preoccupati. Ci preoccupano sia le motivazioni di questa direzione che vuole intraprendere la cooperativa, sia le ricadute sui lavoratori". Nel frattempo, comunque, i sindacati non si fermano. "Agiremo coinvolgendo le istituzioni – prosegue il documento – a partire dai sindaci, dal momento che Sorgeva è sempre stata considerata un punto di riferimento nel territorio sia dal punto di vista sociale, sia per la natura da cui nasce e sia per l’occupazione". Nelle intenzioni dei sindacalisti ci sarebbe quella, quanto prima, di avviare un’interlocuzione con i sindaci di Argenta e Portomaggiore.