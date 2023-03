Sorpresi con 70 chili di rame Due arrestati, patteggiano la pena

Si erano intrufolati in un capannone in disuso a caccia di ‘oro rosso’. Il colpo sarebbe andato a segno se non fosse stato per l’intervento delle pattuglie dei carabinieri che li hanno sorpresi con settanta chili di rame rubato. Per i due soggetti, entrambi romeni e poco più che trentenni, sono così scattate le manette. La coppia è comparsa ieri mattina in tribunale per il processo per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto, mentre i due stranieri hanno deciso di patteggiare la pena. Le parti si sono accordate per sei mesi con la condizionale e duecento euro di multa. Il patteggiamento verrà confermato dal giudice nell’udienza fissata per martedì prossimo.

La vicenda approdata ieri in tribunale ha preso le mosse nella mattinata di sabato lungo la Romea, a Bosco Mesola. Una pattuglia dei carabinieri di Mesola ha notato movimenti sospetti in un capannone di una ditta di Milano, utilizzato per la rivendita di materiale edile ma al momento non occupato. I militari si sono fermati e non ci hanno messo molto a capire cosa stava accadendo. I due ladruncoli avevano scavalcato la recinzione ed erano entrati nello stabile. Una volta dentro al capannone avevano danneggiato l’impianto elettrico e quello idraulico. Un’operazione che gli aveva permesso di impossessarsi di oltre settanta chili di rame. Alla vista dei militari, i due romeni hanno mollato la refurtiva e hanno cercato di scappare a piedi nelle campagne dietro l’edificio. Una mossa che era però stata prevista dagli uomini dell’Arma, i quali avevano già chiesto aiuto ad altre pattuglie. Una di queste si era piazzata proprio nel punto che i malviventi avevano scelto per scappare. I due sono stati quindi immobilizzati e arrestati.