Sorpresi con droga e soldi in auto. Due spacciatori ai domiciliari

Due gli uomini arrestati martedì scorso dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cento. I carabinieri impegnati nel controllo del territorio hanno intimato l’alt in via Bondenese a un’autovettura che procedeva a velocità sostenuta. Durante il controllo entrambi gli occupanti sono apparsi da subito inspiegabilmente nervosi, al punto da indurre i carabinieri ad approfondire gli accertamenti ed effettuare una perquisizione che ha dato esito positivo: sotto uno dei sedili dell’auto erano infatti nascosti ben 700 grammi di hashish e 7.000 euro in contanti.

Una scoperta che ha indotto i militari ad approfondire quindi l’azione di controllo in corso, trovando risposte alle loro domande.

Dopo avere esteso l’attività di ricerca dello stupefacente anche ai domicili dei due individui, i militari dell’Arma centese hanno recuperato altri duecento grammi di cocaina, un bilancino di precisione ed altra sostanza identica a quella recuperata a bordo del veicolo.

Sulla base di quanto accertato, la droga è stata posta sotto sequestro e, su disposizione del pm di turno della Procura, il conducente e il passeggero del veicolo, un 32enne ed un 34enne noti alle forze dell’ordine e residenti nel portuense, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portati nella struttura carceraria all’Arginone.

Nel primo pomeriggio di ieri il Tribunale di Ferrara ha convalidato la misura precautelare e disposto gli arresti domiciliari per i due.

