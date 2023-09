Sorpresi con le bici rubate, assolti: "Confessioni non utilizzabili"

Erano finiti a processo perché sorpresi con tre biciclette rubate, ma le accuse nei loro confronti si sono sgretolate davanti al giudice che li ha assolti. Protagonisti della vicenda sono quattro giovanissimi tra i 21 e i 24 anni. I ragazzi (difesi dagli avvocati Vittorio Zappaterra, Pasquale Longobucco e Chiara Rodio) erano finiti sotto inchiesta per ricettazione. I fatti risalgono al 14 agosto del 2020 e si sono verificati al Lido di Spina. Tutto comincia da una segnalazione arrivata da un campeggio, nel quale una donna ha notato la propria bicicletta rubata la sera prima parcheggiata vicino a un bungalow. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e hanno sentito i ragazzi che si trovavano all’interno della casetta. In quell’occasione, stando a quanto emerso, i ragazzi avrebbero ammesso di essere in possesso di tre biciclette rubate, alcune riverniciate per renderele irriconoscibili.

Il gruppo, inizialmente denunciati per furto, è poi finito davanti al giudice con l’accusa di ricettazione. Il caso è stato definito ieri mattina in rito abbreviato. La procura aveva chiesto per il quartetto due anni di reclusione, mentre i legali degli imputati hanno senstenuto l’inutilizzabilità in abbreviato della confessione iniziale dei giovani (assunta in fase di sommarie informazioni testimoniali). Il giudice ha accolto la ricostruzione della difesa, disponendo l’assoluzione di tutti e quattro gli imputati.

f. m.