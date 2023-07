Sorpreso a mangiare nel supermercato: preso

Si cala dal tetto del supermercato in piena notte e si nasconde tra gli scaffali del reparto panetteria per mangiare in santa pace prodotti da forno. Lo ‘spuntino notturno’ del malvivente è stato però interrotto bruscamente dall’intervento delle volanti e del personale della Coopservice, attirati dall’allarme dell’In’s di viale Po. L’uomo – una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine – ha cercato invano di ‘mimetizzarsi’ nelle corsie del supermercato, ma non è servito a nulla. Alla fine è uscito dall’In’s con le manette ai polsi. Nelle ore successive, all’arresto si è aggiunto anche un foglio di via obbligatorio da Ferrara, misura di prevenzione firmata dal questore Salvatore Calabrese. Il soggetto, si diceva, è noto. Ha infatti alle spalle diversi precedenti di polizia per episodi simili. L’ultimo in ordine di tempo risale appena a venerdì scorso quando, nello stesso esercizio commerciale, aveva aggredito e preso a pugni un dipendente che lo aveva sorpreso a rubare del cibo.

Ma torniamo a ieri notte. Il tutto è accaduto intorno alle tre, quando il malvivente ha raggiunto il supermercato di viale Po. Approfittando del buio e della relativa tranquillità della zona, è salito sul tetto. Qui ha spaccato una finestra e sfondato una lastra di cartongesso per poi calarsi all’interno del locale. A quel punto si è diretto verso il reparto panetteria, dove si è messo mangiare pane e altri prodotti di gastronomia. Al momento del suo accesso è però scattato l’allarme che ha attirato sul posto agenti e vigilanza. Quando i poliziotti sono entrati lo hanno trovato ancora intento a rimpinzarsi. Ha cercato di non farsi notare, ma ogni sforzo è risultato vano. Gli agenti lo hanno bloccato e portato in questura per gli accertamenti del caso, al termine dei quali è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato. Contestazione della quale dovrà rispondere nel processo per direttissima fissato verosimilmente per la giornata di oggi.

f. m.