Sorpreso a spacciare, aggredisce gli agenti: bloccato con lo spray

Pensava di vendere droga indisturbato, ma suo malgrado, a pochi metri da lui nella zona tra via Azzi e viale Po, era sotto osservazione da parte del personale della polizia locale Terre Estensi in abiti civili. Dopo il compiersi del fatto, l’uomo ha iniziato ad opporsi con calci e gomitate a due agenti intervenuti, che per fermarlo sono stati costretti ad utilizzare lo spray al peperoncino in dotazione. Dopo essere stato tratto in arresto con l’aiuto di una pattuglia in supporto, l’identificazione ha permesso di risalire all’identità del giovane. Si tratta di un nigeriano di 29 anni con precedenti per spaccio e per produzione di sostanze stupefacenti tra il 2019 e il 2022, che gli sono valsi una denuncia e una incarcerazione.

L’accaduto risale a lunedì pomeriggio. All’altro protagonista della vicenda, l’acquirente – un 54enne residente in provincia di Modena –, è stato contestato l’illecito amministrativo per avere acquistato cocaina per uso personale, con segnalazione alla prefettura e la sospensione della patente di guida, in quanto al momento del fermo era a bordo di un veicolo. Il nigeriano è stato denunciato per lo spaccio e la detenzione di sostanze stupefacenti, oltre che per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo – come disposto dal pubblico ministero di turno – ha trascorso la notte nelle celle di sicurezza del comando di via Tassoni, dove ha atteso il processo per direttissima. Ieri mattina, in tribunale, il giudice ha convalidato l’arresto e rinviato l’udienza al 28 ottobre, quando verrà valutata la richiesta di patteggiamento a un anno di reclusione avanzata dall’avvocato difensore. Nel mentre, il 29enne è stato rimesso in libertà.

re. fe.