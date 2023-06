Sorpreso a spacciare, cerca di fuggire Preso con la marijuana

Proseguono i servizi interforze disposti dal prefetto Rinaldo Argentieri in occasione dei Comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’ultima retata si è svolta nella giornata di mercoledì e, tra le altre cose, a permesso di arrestare un soggetto sorpreso a spacciare nella zona di Porta Catena, area molto sensibile dal punto di vista dello smercio di stupefacenti. Ma andiamo con ordine. L’attività interforze ha visto il dispiegamento di due pattuglie del comando di polizia locale (di cui una del nucleo cinofilo), due pattuglie dei carabinieri, due volanti della polizia di Stato e una pattuglia della guardia di finanza. Nello specifico sono stati controllati i parchi di via Giordano Bruno e ed il parco Coletta, l’area della stazione ferroviaria, la zona di Porta CatenaMura di Porta Po, le sponde del canale Boicelli e la via Modena verso la ex distilleria. Gli esiti dei controlli effettuati si possono così riassumere in trenta persone identificate, otto veicoli controllati e, come anticipato, una persona arrestata per spaccio di sostanze stupefacenti.

Prima di dare il via all’operazione, i rappresentanti degli organi di polizia si sono riuniti per il breefing preoperativo nella nuova sede della polizia locale di via Tassoni. Lo scopo della riunione era individuare gli obiettivi di interesse operativo e pianificare i servizi volti al contrasto dei reati e del degrado – in particolare lo spaccio di sostanze stupefacenti –, tenendo in particolare considerazione le segnalazioni arrivate dalla cittadinanza delle varie zone della città. Durante un controllo in Porta Catena, gli agenti hanno individuato uno spacciatore. L’uomo ha cercato di fuggire trovando rifugio in Mura di Porta Po. Il tentativo però non è servito. Addosso gli è stata trovata una ventina di dosi di marijuana già suddivise in bustine. Per lui è scattato l’arresto.