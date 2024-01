Sorpreso a spacciare cerca rifugio sul bus

Viene visto mentre spaccia e cerca di sfuggire alla cattura prendendo un autobus. Tentativo che però è miseramente fallito, facendo finire il pusher (un 27enne nigeriano) nella rete dei carabinieri. Il tutto è accaduto martedì. I militari, durante un servizio in via Ortigara, hanno notato un giovane passare qualcosa a un ragazzo. Quest’ultimo si è allontanato mentre il pusher, visti i militari, si è messo a correre verso la fermata di viale Cavour, dove stava arrivando un autobus. È stato però fermato prima. Addosso aveva 50 euro e otto dosi di eroina. Abbastanza per arrestarlo.